PODCAST. Juan Antonio Gago de Mendoza, o corsario do 'Carmen Vencedor' e o liberador de Marín fronte á invasión francesa

O capítulo polo que pasou Juan Antonio Gago de Mendoza á historia, foi a súa intervención e liderado en abril de 1809 na liberación do municipio de Marín da invasión das tropas francesas, no contexto da Guerra da Independencia que se iniciou un ano antes.

Naceu en 1761 en Seixo (Marín). Foi un dos doce descendentes de José Benito Gago de Mendoza e María Bernarda Freire de Andrade, oito mulleres e catro homes. Unha das familias que proviñan "dun mayorazgo que se funda en 1581 en Pontevedra".

Tanto Juan Antonio como os seus tres irmáns, José Bernardo, Pedro Manuel e Antonio Benito "eran nobres pero nobres bastardos. O pai recoñeceunos e eles loitaron pola nobreza de papeis, de feito tíñanos. Eran nobres en realidade".

Esa explicación corresponde ao escritor e investigador Alberto Fortes López, autor do libro 'O corsario. Vida e tempos de Juan Gago de Mendoza', quen intervén neste podcast 'Cos 5 sentidos' como cicerone sobre o protagonista do mesmo.

Os catro irmáns fixeron fortuna co corso de particulares - non o corso do Exército-, foron por tanto corsarios. Detalla Fortes que tiveron moitos barcos. Os dous máis famosos foron o 'Carmen Vencedor', propiedade de Juan Antonio e que atracaba en Marín; e o 'Peregrina brillante' propiedade de José Bernardo e que estivo atracado no peirao de O Burgo.

A vitoriosa contenda librada en abril de 1809 en Marín xunto ás alarmas do Morrrazo non foi o único escenario bélico en que estivo Gago de Mendoza. Alberto Fortes rememora que igualmente interveu na 'batalla de Campolongo' e xunto a Cachamuíña na reconquista de Vigo.

A pesar de conseguir un inxente patrimonio económico faleceu arruinado. Pouco despois da morte de Juan Gago de Mendoza, a súa esposa Josefa Fernández de Ibarra "declarouse pobre de solemnidade". Consérvase o escudo do Pazo de Chirleu (Aguete), onde viviu coa súa familia. Foi enterrado no atrio da igrexa de San Tomé de Piñeiro (Marín).

"A min resúltame difícil definir a pesona de Juan Antonio Gago de Mendoza, fáltanme detalles", afirma Alberto Fortes, quen non dubida en reivindicar o legado corsario que deixou o porto de Aguete.

