Kubo, Capitol, Miramar e Asia invitan a bailar nas festas de San Gregorio 2025 en Paradela

A parroquia de Paradela, no Concello de Meis, celebra as festas de San Gregorio 2025 cun programa cheo de actuacións musicais. Durante tres días, do 25 ao 27 de abril, a veciñanza e visitantes poderán gozar dun cartel no que destacan orquestras de renome no panorama galego.

Os eventos darán comezo este venres 25 de abril cunha misa rezada na Capela de San Gregorio ás 21:00 horas.

A partir das 22:00 horas, o campo da festa acollerá a actuación das orquestras Capitol e Kubo, que prometen unha noite de baile e diversión.

A xornada do sábado 26 de abril comezará cun espectáculo infantil titulado "Globotolo" da Compañía Bara Funda ás 18:15 horas.

Posteriormente, ás 19:30 horas, terá lugar unha exhibición de zumba a cargo da Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos. Tras a misa rezada das 21:00 horas, a verbena estará amenizada por dúas das máis consolidadas orquestras de Galicia: Miramar e Asia.

O domingo 27 de abril será o día grande das festas. Ás 12:30 horas chegará ao Campo de Festas o xigantesco Bolo de Pascua, acompañado pola "Banda de Vertula". Ás 13:00 horas celebrarase unha misa campestre cantada polo Coro Parroquial Santa María de Paradela, seguida dunha procesión ata o Cruceiro.

Unha vez rematados os actos relixiosos, os asistentes poderán degustar churrasco, o bolo da ofrenda e viño Albariño baixo unha carpa habilitada para a ocasión.

A xornada dominical continuará coas actuacións da "Banda de Vertula" ás 14:30 horas, a "Charanga Xuntanza" ás 15:00 horas e o "Dúo Marema" ás 16:30 horas. Como colofón ás festas, o grupo de folk Lume na Lareira, procedente da Estrada, ofrecerá un concerto ás 20:15 horas.

A Comisión de Festas de San Gregorio agarda unha gran afluencia de público a esta celebración que volve combinar tradición, gastronomía e música para todo o público que se queira achegar a Paradela durante a fin de semana.