Licitada a reforma integral da Casa de Cultura de Nantes por 149.318 euros

O Concello de Sanxenxo acba de licitar o proxecto de reforma integral e mellora enerxética na Casa de Cultura de Nantes.

O custo da actuación ascende a 149.318 euros, que será financiados nun 95% pola Xunta de Galicia a través de fondos europeos.

O prazo de execución das obras é de catro meses.

O obxectivo é mellorar o illamento do edificio e o comportamento enerxético das instalacións e para iso exponse a execución dunha nova cuberta formada por paneis tipo sándwich. Os parámetros básicos que se tiveron en conta á hora da elección do sistema de cuberta foron a zona climática, o grao de impermeabilidad e a recollida de augas pluviais.

No interior instalarase unha bomba de calor aerotérmica e para a fachada proponse un revestimento para o seu illamento térmico. Instalarase no encontro co solo unha beirarrúa mediante soleira vista de formigón e un zócalo de pedra no inferior da fachada para protección da mesma.

En canto á carpintaría exterior, o espazo estará aberto visualmente ao recinto no que se atopa, por tanto, proponse unha repetición modular de carpintarías metálicas de aluminio con vidros baixo emisivos e control solar. Instalaranse persianas para o control solar.

Tamén se renovará o sistema de luminarias de baixo consumo tipo Led e substitución de luminarias de emerxencia.