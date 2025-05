O local de hostalaría da punta do Paseo Alcalde Blanco continuará coa mesma adxudicataria

O Concello de Marín vén de adxudicar a explotación do local da punta do Paseo Alcalde Blanco a Asunción Méndez.

Será por un canon mensual de 690 euros, despois de que as outras cinco ofertas que supoñan unha contía máis vantaxosa renunciasen ao servizo.

No perfil do contratante figuraba que a oferta económica máis elevada presentada foi a de Ricardo Manuel Lopes Mendes, de 1.690 euros, obtendo así a máxima puntuación da mesa de contratación.

A oferta máis baixa, de 690 euros, foi a presentada por María Asunción González Méndez, actual arrendataria do local, que puxo en marcha a inicios do verán de 2023 baixo o nome de A Bailona.

O prazo de duración deste arrendamento será de dous anos, coa posibilidade de prorrogarse durante outros dous.

O arrendamento só inclúe a explotación do interior do local, polo que deberá solicitar permiso á Autoridade Portuaria no caso de que queira dispoñer dunha terraza no exterior e pagar a taxa correspondente.

O goberno local sinala que trátase dunha aposta, polo tanto, a un longo prazo, que permita explotar o local de restauración ofrecendo un servizo de hostalaría con grandes posibilidades, dada a ubicación e o encanto do Paseo Alcalde Blanco.

Por outro lado, a mesa de contratación do Concello tamén adxudicou a xestión dos kioscos das praias durante os próximos catro anos.

Adxudicáronse polas seguintes contías anuais: Mogor, por 8.895 euros; Aguete, por 1.181 euros; Loira, por 5.000 euros e O Santo por 1.125 euros.

No caso de Portocelo, a licitación quedou deserta pero volverá saír á maior brevidade posible.

Nun punto similar se atopa a licitación para a xestión do Bar de Portocelo, sobre o que se está facendo un estudo de costes para poder sacar de novo a súa explotación para que as persoas interesadas nel poidan presentar as ofertas pertinentes.