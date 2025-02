Luís Castro, pioneiro pontevedrés no campo da investigación de Enfermería

Luís Castro, un enfermeiro natural de Pontevedra, converteuse no primeiro profesional do seu ámbito en realizar a rotación externa como Enfermeiro Interno Residente (EIR) de Enfermaría Familiar e Comunitaria no grupo de investigación Simulación, Soporte Vital e Coidados Intensivos (SICRUS) do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

Esta decisión, pouco habitual no ámbito da enfermaría, marca un fito na formación dos residentes, tradicionalmente centrada na atención sanitaria directa.

Desde o SICRUS, destacan a relevancia de que os profesionais de enfermaría coñezan e participen no ámbito investigador, un campo básico para o desenvolvemento profesional actual.

Santiago Martínez Isasi, profesor da Facultade de Enfermaría da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e membro do SICRUS, subliña a excepcionalidade desta elección: "É tan pouco común que Luís é o primeiro na área de Pontevedra e probablemente de toda Galicia".

Luís Castro, quen estudou Enfermaría en Pontevedra, comezou a súa rotación en xaneiro e xa describe a experiencia como "excelente".

O seu interese pola investigación levouno a optar por esta formación, recomendado polo profesor Martín Otero, con quen realizou o seu Traballo de Fin de Grao (TFG). "Atraíame o tema da investigación e esta era a única opción para achegarme a este ámbito", explica Castro.

Durante estas primeiras semanas, participou activamente en proxectos que inclúen simulación, formación en técnicas de reanimación para escolares e coidados de nenos crónicos complexos.

"A experiencia está a ser moi enriquecedora, sobre todo ao coñecer todas as fases dunha investigación, desde a preparación de documentación ata a intervención directa", comenta este enfermeiro, quen destaca a importancia de visibilizar este tipo de traballo, menos coñecido pero igualmente crucial para o avance da profesión.