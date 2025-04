Este luns 28 abren as inscricións para as 300 prazas dos campamentos de conciliación deste verán en Marín

A concelleira Mónica Viqueira e a directora do Centro de Información á Muller (CIM) de Marín, Marián Sánchez, informaron este xoves de que o 28 de abril abrirá o prazo para inscribirse nas 300 prazas para os campamentos de conciliación de verán organizados polo Concello.

Están dirixidos a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, escolarizados no curso 2024/2025.

A inscrición poderá realizarse de dúas maneiras: presencialmente no Rexistro municipal, cun máximo de 5 solicitudes por persoa ou de xeito telemático, a través da sede electrónica do Concello de Marín co certificado dixital.

No caso de non telo, pode solicitalo no Concello a través deste enlace.

O prazo de presentación rematará o 16 de maio.

O prezo público será o mesmo que todos os anos, 30 euros por cada neno.

Mantéñense as catro quincenas para os campamentos urbanos e as dúas para o rural, volvendo a ofertar 300 prazas, repartíndose da seguinte forma: do 1 ao 14 de xullo no CEIP do Sequelo (75 prazas). Do 17 ao 31 de xullo no CEIP do Sequelo (75 prazas) e na Casa de Cultura de Mogor (25 prazas). Do 1 ao 14 de agosto no CEIP do Sequelo (50 prazas), do 18 ao 29 agosto no CEIP do Sequelo (50 prazas) e no CEIP de Seixo (25 prazas).