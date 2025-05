Maio é o "mes do polbo" en Bueu

O Concello de Bueu volve organizar as II Xornadas de Exaltación do Polbo, que se estenderán durante este mes de maio e que poñerán en valor o polbo da vila.

Promocionaranse os pratos elaborados con este cefalópodo en vinte e un locais hostaleiros a través dos que se pretende mostrar que o polbo é un produto moi versátil e que se prepara de moitas e variadas formas.

Tamén haberá actuacións musicais, exposición de fotos antigas, decoración de espazos públicos, rutas guiadas e un concurso.

A concelleira de promoción económica e turismo, Silvia Carballo, sinala que "a nosa idea é seguir traballando na posta en valor deste cefalópodo e instaurar Bueu como capital do polbo".

As xornadas celebran este ano a segunda edición cunha decoración especial en diversos espazos municipais como a Sala Amalia Domínguez Búa, a casa do concello e a rúa Eduardo Vincenti, nos que lucirán diversos elementos mariñeiros.

Ademais, amplíase a programación para dar a coñecer a historia da captura do polbo.

Así, a Sala Amalia Domínguez Búa acollerá unha exposición de fotos antigas cedidas para a ocasión dos arquivos de Arturo Sánchez Cidrás, a Asociación Cultural Santos Reis, Álvaro Agulla e Afonso Fernández.

O 10 e o 24 de maio desenvolveranse as rutas guiadas "Bueu e o polbo", para as que se necesita inscrición previa de balde no formulario web , chamando ao teléfono 986390029 (ext. 2) ou no 2º andar da casa do concello de forma presencial.

Nas fins de semana están programadas diversas actuacións musicais polas rúas. Así, 10 de maio actuará a Charanga Jaláticos, o 11 a Charanga Vakpinta, o 17, a Charanga Noroeste, o 18, a Charanga OT, e o 25, a Charanga Mil9.

Este ano o Concello de Bueu convoca o I Concurso de Decoración polo "Mes do Polbo", para promover a participación na decoración da vila a través da ornamentación de vivendas, balcóns, rúas, prazas ou escaparates comerciais, ademais de fomentar a creación artística e a colaboración veciñal.

Así mesmo, con el tamén se dinamizará o comercio local, pois repartiranse 1.250 euros en bonos comercio segundo as diversas categorías.

O prazo para a participación estenderase ata o 30 de maio, e estableceranse varios premios divididos en tres categorías.

Haberá unha categoría individual, na que estarán incluídas as fachadas de vivendas individuais, balcóns, fiestras ou xardíns, con premios de 150, 100 e 50 euros en bonos comercio; e outra categoría colectiva para asociacións e comunidades veciñais, na que poderán participar fachadas de edificios, espazos como rúas, prazas e locais, con premios de 200, 150 e 100 euros.

A última será de escaparates comerciais e hostalaría, na que se incluirán os escaparates exteriores de establecementos e hostalaría, e cuxos premios serán de 250, 150 e 100 euros. Todos eses premios serán para comprar no comercio local, co obxectivo de fomentar o consumo na vila.

A decoración utilizada terá que ver con motivos mariñeiros e do polbo, con liberdade na técnica empregada.

As persoas ou entidades que desexen inscribirse deberán enviar un correo electrónico a [email protected], indicando datos da persoa participante, fotografías da decoración, número de teléfono de contacto, enderezo da instalación e categoría na que participa.

Posteriormente será un xurado o que valore as decoracións segundo criterios de orixinalidade e deseño, a iluminación, os materiais reciclables empregados, a temática e o fomento dos valores locais.