Máis de 200 persoas concéntranse en Barro para pedir cobertura médica 100%

"En Barro queremos cobertura 100%. Médicos e pediatra". Con esta pancarta, veciños e veciñas de Barro concentráronse este domingo diante do centro de saúde.

A concentración contou coa participación de máis de 200 persoas, segundo as cifras facilitadas pola organización.

Veciños e veciñas reclamaron que tanto en atención primaria como en pediatría este centro de saúde ofreza cobertura sanitaria para todos.

Durante a concentración, persoas afectadas pola falta de cobertura relataron os seus casos.

Ademais, denunciaron que esperan máis de 20 días e, nalgunhas ocasións, mesmo máis tempo para conseguir recetas, coñecer os resultados de analíticas ou recibir atención profesional.

As persoas que se concentraron en Barro indicaron que estarán atentas á evolución da atención sanitaria no municipio e anunciaron que retomarán as protestas se non conseguen ese 100% de cobertura.