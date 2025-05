Máis de 250 escolares acenden a Lingua en Soutomaior

Soutomaior acendeu a Lingua neste 16 de maio. Dentro da programación das Letras Galegas o Concello organizou nesta xornada a segunda edición desta iniciativa.

Unha actividade cuxo obxectivo principal é amosar, a través dos cánticos, bailes e a convivencia a importancia de falar en galego, de transmitir e da remuda xeracional do noso idioma.

As 10:15 horas deste venres Soutomaior comezou a acender a Lingua en Salgueirón co alumnado do Colexio Santiago Apóstol, estes estudantes iniciaron o percorrido para sumar no IES aos estudantes deste instituto onde xuntos seguiron ata o CEIP Padín Truiteiro para coller os máis pequenos desta iniciativa, os escolares de 5º e 6º de primaria.

O percorrido levounos ata a Praza de Talo Río onde tiveron tempo para merendar e, a continuación, desfrutar da actuación de Álvaro R. Carballo e Patri S. Seoane que repasaron a historia dos instrumentos máis tradicionais da nosa cultura galega, onde estivo moi presente o pandeiro de Soutomaior, de Maruja das Cortellas.

Trala actuación, Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, fixo entrega aos centros participantes, CEIP Manuel Padín Truiteiro, IES Soutomaior e Colexio Santiago Apóstol dunha placa conmemorativa pola participación nesta iniciativa.

O alcalde aproveitou a ocasión para lembrar a historia da nosa fala e o importante que é mantela viva.

Actuación musical en Soutomaior acende a lingua Concello de Soutomaior

"O galego non é mellor nin peor que outras linguas, pero é a nosa lingua e nos vosas mans está a labor de que perviva co paso do tempo", dixo Lourenzo.

Como colofón final, os centros participantes subiron ao escenario para cantar as cancións da cultura popular galega preparadas para esta xornada.