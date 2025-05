Máis de mil escolares exploran en Caldas co seu laboratorio de ciencia ao aire libre

O Concello de Caldas de Reis vive esta semana unha efervescencia científica da man do seu estudantado. Máis de 1.000 nenas e nenos participan na Semana da Ciencia 'Sabi@ Caldas', unha iniciativa que está a converter as rúas da vila termal nun gran laboratorio ao aire libre.

O Xardín Botánico e o Paseo Román López transformáronse nun fervedoiro de actividade, onde centos de escolares amosaron con entusiasmo os seus proxectos científicos.

Os experimentos abranguen ámbitos tan diversos como os teoremas matemáticos, a astronomía, a intelixencia artificial ou as disolucións químicas, entre outros.

A programación continúa este martes coas actividades deseñadas especialmente para os máis pequenos do Centro Rural Agrupado (CRA), que realizan experimentos adaptados á súa idade como "culebriñas danzarinas" para visualizar as vibracións do son, táboas de densidades con líquidos de cores ou demostracións sobre a tensión superficial da auga.

"Esta é a semana grande da educación caldense", destacou Manuel Fariña, concelleiro de Educación e organizador do evento, quen agradeceu a implicación de toda a comunidade escolar.

Sinalou tamén que esta "festa educativa" busca espertar vocacións científicas entre a rapazada: "Ter a ciencia na rúa, ao alcance da man, é un complemento perfecto, divertido e práctico a todo o que se estuda na clase".

Na iniciativa participan todos os centros educativos do municipio: o IES Aquis Celenis, o CPI Alfonso VII, o CEIP San Clemente de Cesar, o CPR Plurilingüe La Encarnación, o CPR Plurilingüe San Fermín e as escolas do CRA (Godos, Carracedo, Saiar e San Andrés).

Esta celebración científica, que se vén realizando desde 2017, homenaxea a Francisco José de Caldas, científico ilustrado colombiano de orixe caldense e fillo adoptivo da vila, coñecido como o 'Sabio Caldas'.