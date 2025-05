Marconsa executará as obras do Ramal

O que un día foi auga e agora é un recheo en Vilagarcía converterase nun gran espazo verde no que simbolicamente a auga volverá ao seu sitio. Coa adxudicación definitiva das obras a Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, SL (Marconsa), o proxecto da recuperación da fachada marítima na contorna do Ramal entra na súa conta atrás.

A empresa foi a elixida por obter a mellor puntuación á vista dos parámetros avaliados. A súa oferta económica foi de 1.120.041 euros, algo máis de 47.000 por debaixo do prezo de licitación. O prazo de execución é de dez meses.



A data exacta de inicio da actuación coñecerase nos vindeiros días, unha vez que se resolvan os trámites típicos tras unha adxudicación: nomeamento de dirección de obra, aprobación do plan de seguridade e designación do seu responsable, sinatura do contrato e replanteamento in situ.

Salvo imprevistos, eses trámites deberían de estar cumprimentados en 15 ou 20 días, de xeito que na segunda metade do mes de xuño as máquinas deberían de estar xa sobre o terreo.

Infografía do proxecto do Ramal

Como é lóxico, primeiro haberá que demoler o existente, retirada de báculos de iluminación, sinais de tráfico, etcétera; é dicir, deixar expedita a área.

Despois chegará o momento de facer os movementos de terras, perfilado do terreo e cimentacións e instalacións soterradas.

Por fin, arrancarán as obras de urbanización propiamente ditas (construción e compactación dos terreos, instalacións de servizos (auga, saneamento, electricidade, etcétera).

O proxecto, ideado polo arquitecto Manuel Tanoira, suporá un antes e un despois na imaxe da zona, que naceu dun recheo iniciado a finais dos anos cincuenta, cando foron substituídos os peiraos do Ramal e de Ferro por outros de fábrica.

Aqueles proxectos deron lugar, nun proceso que durou varias décadas, á actual fisionomía da fachada marítima; onde un día houbo mar, hoxe hai coches estacionados cando non atraccións de feira.

Infografía do proxecto do Ramal

Con esta actuación, se habilitará unha conexión da cidade co paseo marítimo e as praias da Concha-Compostela.

Gañaranse novos espazos para os cidadáns (4.300 metros cadrados máis) e ademais, verdes; o proxecto contempla no só a plantación dun centenar de árbores senón a creación dunha gran pradería con elementos de auga, que de maneira simbólica volverá ao seu lugar orixinal.

Un quiosco-cafetería con ampla terraza converterán este novo espazo nun lugar moi agradable e dous pasos da praia por un lado e do parque de Miguel Hernández por outro.



Unha futura actuación no peirao do Ramal propiamente dito, cuxa metade pertence agora ao concello tralo acordo co Autoridade Portuaria, permitirá seguir avanzando na recuperación da fachada litoral, un dos proxectos máis ambiciosos e principais do goberno de Alberto Varela dende que foi elixido alcalde por primeira vez.