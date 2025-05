Marín creará o Parque da Natureza de Castiñeiras

A alcaldesa, María Ramallo, e a concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, achegáronse este luns ao Lago Castiñeiras para anunciar a creación dun Parque da Natureza neste enclave, na zona comunal de Santomé de Piñeiro, de novo coa financiación do Plan de Sostibilidade Turística.

Despois da obra executada no entorno do Lago, que creou sendas peonis, un estacionamento separado do propio lago, un auditorio ao aire libre e unha nova zona de merendoiro, "quixemos encargar un proxecto co que ampliaremos as zonas de lecer e crearemos novos atractivos turísticos, á par que recuperamos medio ambientalmente o espazo", resumiu Ramallo.

Tal e como se pode ler no proxecto técnico, os obxectivos xerais deste Parque da Natureza de Castiñeiras son garantir a conservación e funcionamento deste espazo como unha infraestrutura ambiental atractiva, a súa restauración ambiental, o uso ordenado dos recursos e o aproveitamento sostible do patrimonio natural.

Para iso, plantéxase unha especie de ecosistema de bosques, como illas temáticas sobre as que se actuará.

O plan inclúe o que denomina "Bosque Galego", unha aposta pola reforestación autóctona a mellora do sotobosque, eliminando especies invasoras.

No chamado "Bosque da Auga", se plantarán frondosas típicas dos bosques fluviais e se creará un estanque para anfibios, que potencie a riqueza da fauna da contorna.

"O Bosque de cidadáns" propón ampliar o parque infantil con elementos de xogo relacionados coa escalada… seguindo un concepto de multiaventura.

Tamén inclúe "O Bosque comestible", mediante a plantación de árbores froiteiras autóctonas galegas (maceira, pereira, ameixeira), herbas mediciñais e aromáticas.

O Miradoiro de Castiñeiras co acondicionamento deste palco desde o que se ten unha espectacular panorámica da ría, así como o sendeiro de acceso e a zona anexa de estacionamento. Tamén se colocarán bancos e un columpio dobre de madeira.

E, por último, a Mámoa de Pedralonga será protexida e posta en valor coa colocación dun novo valado de protección.

O proxecto, que conta cun orzamento de case 140.000 euros, terá que iniciar a súa licitación.

Unha vez se adxudiquen os traballos, terá un prazo de execución de case cinco meses.