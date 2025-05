Marín recibe 282 solicitudes para os campamentos de conciliación de verán

O Concello de Marín recibiu ata o momento 282 solicitudes para acadar unha praza nos campamentos de conciliación que se organizan durante os meses de verán.

En total, ofértanse 250 prazas en Marín, 25 en Mogor e outras 25 en Seixo.

Durante esta semanas, a administración local chamou telefónicamente ás persoas interesadas para comunicar que haberá un cambio de emprazamento.

As quincenas que estaban previstas para o CEIP do Sequelo pasarán a desenvolverse no CEIP da Laxe, debido a que están previstas obras tanto no ascensor como no pavillón do primeiro dos centros educativos.

O prazo para solicitar praza segue aberto ata este venres.

Por outra banda, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibiu este martes no salón de plenos a un grupo de estudantes de Lyon de 2º da ESO.

Estarán ata o día 19 de intercambio no colexio da Inmaculada, coñecendo a nosa terra e aprendendo o idioma.