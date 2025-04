'Marín, vento en popa a toda vida', a nova campaña de promoción turística

Hai Marín para todos os gustos. Se che gusta o monte, se che gusta o río, se che gusta a ría... Se che gusta a xente ou se che gusta estar só. O que aquí soen dicir os que veñen é que, a Marín, o importante non é como chegas, senón como quedas.

Con esa premisa e cun eslogan de esperanza 'Marín, vento en popa a toda vida', o Concello de Marín presentou este martes nun acto aberto á cidadanía o novo spot co que promocionar turísticamente o territorio e reivindicar o sentido de pertenza a un municipio que quere ser un referente de turismo sostible e respectuoso co medio ambiente.

O acto, que estivo dirixido pola actriz marinense Mayka Braña, tivo lugar nun dos mellores escenarios naturais do centro, a punta do Paseo Alcalde Blanco, e nel interviron algúns dos veciños e veciñas que participaron na gravación do spot, a cargo da Axencia creativa 100X100.

Entre eles, falaron Suso, o mariñeiro estrela que aparece no inicio do vídeo, ou Rosalía e Aysha, dúas nenas que adestran padel surf na praia de Aguete.

O vídeo, que se proxectou no ecuador do evento, busca apelar a ese sentimento de pertenza de quen visita un lugar e sempre queda no corazón, trascendendo a ese destino de vacacións que só queda no recordo e converténdose nun lugar ao que querer volver e no que querer quedarse.

No acto interviñeron tamén a deputada de Turismo da Deputación de Pontevedra, Nava Castro, e o director da Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles.

A alcaldesa, María Ramallo, foi a encargada de pechar o acto, cunha invertención na que quixo poñer en valor o progreso de Marín: "Creo firmemente en todo o potencial de Marín. Imos vento en popa, dígovolo de verdade... Vento en popa a toda vida. E ese progreso é o que queremos transmitir, porque vale moito a pena vir coñecernos e experimentar, aínda que sexa con outros ollos, todo o que nós como marinenses vivimos día a día: unha conexión total co noso territorio”, afirmou a rexedora.

Ramallo lembrou que a execución da campaña, que agora sairá en formato tanto dixital, traballando as redes sociais, como en soportes físicos, foi posible grazas á financiación europea do Plan de Sostibilidade Turística de Marín.

Tamén engloba outras actuacións para a vila como a mellora do Vial de Praias desde a Rúa do Forte ata Mogor, a recuperación da antiga dársena portuaria e a urbanización da súa contorna, a mellora de espazos no Lago Castiñeiras ou a renovación do alumeado no Vial de Praias para poñer instalación máis eficiente.

Ao rematar o acto, entregóuselle á xente presente un agasallo consistente nunhas tote bags de tea coa nova marca turística da vila e cun lote de postais, "coas que vos pedimos que sexades os mellores embaixadores e mandedes a través do buzón un cachiño de Marín", explicou Ramallo. As postais contan cun QR directo ao spot.