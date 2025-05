Acometen melloras na Praza do Hospital, Santa Teresa de Jesús Jornet e os xardíns do Monte do Taco

Tres barrios da cidade están experimentando pequenas melloras a través das intervencións que está a impulsar o departamento municipal de servizos urbanos básicos.

O edil Xaquín Moreda visitou este mércores todos estes traballos, cos que o Concello busca avanzar na mellora da calidade de vida dos cidadáns e na seguridade viaria.

O axardinamento do Monte do Taco, o raiado do aceiro cortén da Praza do Hospital ou o pintado da sinalización horizontal en Santa Teresa de Jesús Jornet son as tres actuacións que se están a facer.

Na Rúa Monte do Taco, en concreto, estanse a realizar traballos de axardinamento con flor de temporada. Previamente, os operarios acondicionaron a parcela, axuntaron e pisaron o xabre e retiraron sebes para darlle máis claridade e mellores vistas á parcela.

Ademais, plantaron dúas novas árbores e finalmente incorporaron a flor de temporada.

Reparacións do aceiro na Praza do HospitalConcello de Pontevedra

O seguinte paso é a mellora do noiro coa plantación de especies tapizantes. O propósito é mellorar a imaxe deste lugar de encontro veciñal do barrio.

Diante do Hospital Provincial, pola súa banda, están a raiar as láminas de aceiro cortén que se instalaron na reforma da praza. É un material que con chuvia provoca problemas aos peóns porque esvaran.

Así, o Concello está a buscar distintas solucións para combater este problema e unha delas é raiar o aceiro creando unha superficie rugosa.

Finalmente, Moreda tamén se achegou a ver o resultado do pintado da rúa Santa Teresa de Jesús Jornet, logo da pavimentación total do barrio semanas atrás.

Coa colocación da sinalización horizontal, remata esta nova fase de asfaltados urbanos.