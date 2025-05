Memoria e dignidade para a estrea da 'Señora Pepa' no rueiro pontevedrés

Pontevedra reparará, na medida do posible, a figura de Josefa Vázquez Juncal. Será este sábado 31 de maio, ás sete da tarde, co acto no que se inaugurará a rúa que levará o seu nome, 'Señora Pepa', no ámbito da ONCE en Campolongo.

Durante o acto, no que participarán familiares da homenaxeada, descubrirase a placa da rúa e un panel que recolle a vida desta muller tan querida e respectada en Salcedo.

A portavoz do goberno municipal, Eva Vilaverde, explicou que esta homenaxe á Señora Pepa busca tamén servir de recoñecemento a todas aquelas persoas, especialmente mulleres, "que traballaron día a día para levantar esta cidade".

Coa estrea da nova denominación desta rúa, que une Luis Braille con Santa Lucía, A Corva, e Pintor Urbano Lugrís, cumprirase o acordo plenario do pasado 17 de febreiro para seguir avanzando na feminización do rueiro de Pontevedra.

Vilaverde indicou que "unha boa forma de conseguir ese propósito" era dedicarlle unha rúa a Josefa Vázquez "por todo o que significa a súa figura", por manter en pé unha das familias máis represaliadas do concello despois do golpe de Estado do 36.

Eva Vilaverde, portavoz do goberno municipal de PontevedraPablo Ajuria - Brais Porto

O seu fillo maior, Milucho, dirixente socialista e da loita obreira, foi torturado e asasinado; as súas fillas Fina e Tucha foron rapadas, torturadas e encarceradas, impedíndolles exercer a docencia, decisión que se estendeu á súa neta incluso anos despois; e o seu home, Antonio foi detido.

A persecución foi tal que a súa empresa -O Ferreiro do Marco- foi intervida polo que a señora Pepa viviu vendendo ferramentas da súa fábrica nas feiras e mantendo un taller de costura nos baixos da súa casa.

A ela atribúese o bordado da bandeira da sociedade de agricultores de Salcedo -seguindo o deseño simbólico de Castelao-.

Pero por encima de todo, Eva Vilaverde destacou a súa dignidade, "que lle fixo permanecer viva non só na memoria da súa familia senón na memoria de toda a comunidade".

Así, lembrou que a proposta de darlle o seu nome a unha rúa foi impulsada pola comunidade de montes, a veciñanza, asociacións culturais da contorna e do asociacionismo de recuperación da memoria histórica que estarán presentes no acto do sábado.