A tradición no Pontevedra Club de Fútbol marca que a tempada se inicia cunha ofrenda floral á Virxe Peregrina. Este luns a capela da Peregrina volveu a recibir a visita do primeiro plantel ao completo, xunto co corpo técnico e os membros do consello de administración, que acudiron a dar as grazas por esta tempada na que o equipo logrou o ansiado ascenso tras proclamarse campión de liga.

O capitán Álex González e a presidenta, Lupe Murillo depositaron un ramo de flores á beira da Virxe.

Un acto sinxelo e breve antes de encamiñarse cara á Casa Consistorial onde se pechou a intensa axenda institucional do día con visitas á Xunta, a Deputación e á sede de Conservas Pescamar.

No consistorio esperáballes toda a corporación municipal. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, felicitou ao club en nome de toda a cidadanía, "queriamos felicitarvos por unha tempada espectacular, tan espectacular que toda Pontevedra é campioa dúas semanas antes e iso non é nada fácil".

"Mereciades estar nunha categoría superior e grazas aos xogadores e ao corpo técnico polo seu traballo e a súa dedicación", expresou o rexedor pontevedrés con especial dedicatoria para a presidenta, Lupe Murillo que, ademais de agradecer todo o agarimo recibido pediu "que isto continúe" a próxima tempada.

Pola súa banda, o adestrador Yago Iglesias expresou o orgullo que sentía por todo lograr polos seus xogadores, que "son unha auténtica piña, ás veces de máis", e destacou o "proxecto sólido" construído durante esta tempada que conseguiu definir "un equipo recoñecible".

E dirixíndose aos centos de afeccionados que estaban na Praza de España gritou "Granates. Non parar ata voltar. Estamos de volta. Isto é por vós, vós sodes o Pontevedra Club de Fútbol. Parabéns".

Desde o balcón da Casa Consistorial todos os discursos foron de agradecemento. O capitán granate asegurou que "esta ciudad se merecía una alegría como esta. Disfrutad del ascenso y esperemos que el año que viene podamos seguir creciendo juntos".

Tamén Rufo dedicou unhas palabras aos afeccionados porque "llueva, no llueva, ganemos o perdamos, estáis siempre ahí", e destacou que "es un orgullo para todos devolver al equipo a la categoría mínima que se merece" por iso gritou "a disfrutar todos juntos".