Máis da metade dos praceiros de Vilagarcía xa están adheridos ao servizo de reparto a domicilio

51 dos 87 praceiros que traballan na praza de abastos de Vilagarcía xa están adheridos ao servizo de reparto a domicilio.

A empresa Caylu asumiu este servizo que ten un funcionamento sinxelo.

Os usuarios encargan o seu pedido directamente aos vendedores e recíbeno na casa ao mediodía. Un dos operarios desta empresa é o que recolle cada día as encargas e fai a ruta polo termo municipal.

Este proxecto, posto en marcha polo Concello e financiado con fondos Next Generation, busca potenciar o consumo na praza, evitando os desprazamentos innecesarios e mellorando a experiencia de compra.

Ademáis de facilitar a compra aos usuarios habituais tamén se pretende captar novos consumidores.

Por exemplo, xente máis nova que non está tan acostumada a acudir á praza ou traballadores cuxa xornada laboral non lles permita ir persoalmente, ao non coincidir cos horarios de apertura.

En concreto, o vehículo de reparto, que é propiedade municipal, tivo un custo de 40.000 euros. Trátase dun coche 100% eléctrico que se utiliza para prestar un servizo "de última milla", é dicir, para entregas a curta distancia.

O vehículo é de pequenas dimensións, similar aos utilizados polos operarios de limpeza viaria. Conta cun espazo de almacenamento para varias decenas de pedidos, que van ordenados dentro dunhas cestas e correctamente refrixerados.

Por outra banda, tamén están gozando de moi boa acollida as "taquillas" intelixentes refrixeradas. O obxectivo é similar, pór en marcha un sistema de recollida flexible fora do horario comercial.

Son 15 armarios individuais, 10 dos cales posúen un sistema de refrixeración (graduable de 2 a 8 grados centígrados) e 5 son neutras, a temperatura ambiente.

Os praceiros encárganse de deixar os pedidos nos compartimentos e para acceder a eles os usuarios deben teclear un código manualmente na pantalla ou escanear un QR.