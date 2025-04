Mexillón, ameixa, choco, ostra e polbo conquistarán os padais de Vilaboa esta fin de semana

O sabor a mar vai volver conquistar Vilaboa esta fin de semana. Durante o sábado 12 e o domingo 13 de abril, o adro de San Adrián acollerá a Festa do Mar.

O Concello de Vilaboa ultima xa o programa da festa, coa que busca amosar a fortaleza do sector local a través dun evento gastronómico. As datas elixíronse para garantir a máxima calidade do mexillón, da ameixa e do choco.

Nesta edición, dous restaurantes locais serán os encargados das degustacións, elaboradas a partir do produto recollido para este evento pola Confraría de Vilaboa. Serán A Garboa e A casa de Rosa de Mazaroca.

Preparará mexillón, ameixa e choco en distintas elaboracións: en empanada, en escabeche, guisados ou á mariñeira.

A festa presenta este ano un formato diferente para convidar aos asistentes a comer na carpa. Os equipos de cociña de cada un dos locais de restauración cociñarán en vivo, para que o público coñeza os detalles de cada elaboración.

Ostras e polbo completan a oferta gastronómica, cos stands de Tito de Arcade e Iván de Vilaboa, ambos coñecidos e apreciados restauradores.

A pastelería Doceiras do Mar encargarase do toque doce, cunha gran variedade de sobremesas a precios populares e haberá stand cafetería da man do bar Chancho.

Os produtos do mar compartirán protagonismo e promoción os viños da IXP Ribeiras do Morrazo das adegas Os Areeiros e Ardán.

Os stands abrirán as súas portas ás 12.00 da mañán o sábado ás 13.00 horas será o momento da inaguración oficial a cargo do alcalde, César Poza. A sesión vermú estará amenizada polo dúo Los Dinámico e pola noite a parte musical estará da man da Charanga Os Encerellados.

O domingo as casetas volverán abrir ás 12.00 horas e tamén haberá inchables para os nenos e nenas. A sesión vermú correrá a cargo da Charanga Os Jalácticos.

A concelleira de Dinamización Económica, Carmen Gallego, recoñece que o sector atravesa un momento con moitas dificultades e destaca que esta festa é "unha homenaxe e un recoñecemento á xente do mar de Vilaboa a través da posta en valor duns produtos que debemos valorar, ao igual que o duro traballo das bateeiras e mariscadoras de Vilaboa".