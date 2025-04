Máis de mil prazas de lecer infantil en Poio para facilitar a conciliación no verán

O Concello de Poio abrirá o prazo de inscrición o luns 19 de maio para o seu programa Espazos Concilia, unha iniciativa que ofrecerá máis de mil prazas de actividades lúdicas para nenos e nenas durante as vacacións escolares do verán.

O programa, aprobado esta semana pola Xunta de Goberno Local, distribuirá as prazas en tres centros educativos do municipio: o CEIP Isidora Riestra (San Xoán) con 150 prazas por quincena, o CEIP Viñas (San Salvador) e o CEIP Espedregada (Raxó) con 45 prazas cada un por quincena durante xullo e agosto.

Tamén está previsto, segundo o goberno local, habilitar unha semana especial en setembro, previa ao inicio do curso escolar, con 50 prazas.

Poderán participar menores nados entre 2013 e 2021, que terán a posibilidade de inscribirse en tantas quendas como desexen.

O horario das actividades será de luns a venres, de 7:30 a 15:00 horas, incluíndo dúas xornadas especiais os sábados 19 de xullo e 9 de agosto.

As tarifas mantéñense accesibles para as familias: 17 euros por quincena e 10 euros para a semana de setembro.

As inscricións poderán realizarse tanto presencialmente no rexistro xeral do Concello e no Pazo Besada, como a través da sede electrónica municipal.

Espazos Concilia durante o verán en PoioConcello de Poio - Arquivo

No caso de que a demanda supere a oferta, as prazas adxudicaranse mediante un baremo que terá en conta a situación laboral e sociofamiliar dos solicitantes. Só en caso de empate na puntuación considerarase a orde de inscrición, determinada pola data de presentación completa da documentación requirida.