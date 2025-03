Morre un mergullador ao que rescataron da auga no Grove

Un mergullador morreu este martes no Grove despois de que fora rescatado da auga tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria.

O suceso rexistrouse cerca do mediodía, segundo informou o 112 Galicia.

Á vítima, que se dedicaba á captura da navalla, recolleuna unha embarcación despois de que un garda rural dese a voz de alarma a través dunha chamada á central de emerxencias.

O mergullador foi trasladado ao porto do Corgo, onde faleceu a pesar dos esforzos do equipo médico e dos membros do servizo municipal de Protección Civil do Grove por reanimalo.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviou á zona unha dotación a bordo do helicóptero con base en Santiago, que tamén participou nos labores de reanimación sen éxito.

No operativo colaboraron ademais os axentes da Policía Local do Grove e, desde o 112 Galicia, informouse a Salvamento Marítimo.