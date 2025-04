Unha muller resulta ferida tras ser agredida polo seu ex no interior dun local de Pontevedra

A Policía Local de Pontevedra detivo na noite do xoves 10 a un home como presunto autor dunha agresión a súa ex parella no interior dun establecemento da cidade.

Os feitos aconteceron sobre as 23.00 horas, cando o individuo entrou no local e, tras localizar á muller, iniciou unha discusión que rematou nunha agresión física con ameazas de morte.

Segundo relataron as testemuñas presentes no establecemento, o home achegouse directamente á vítima e, tras unha breve discusión, agarrouna violentamente polo pescozo mentres lle berraba que ese ía ser o seu último día de vida.

A situación foi tan grave que varios clientes do local tiveron que intervir para separalos e conseguiron expulsar ao agresor do establecemento.

Tras recibir a alerta, os axentes da Policía Local desprazáronse inmediatamente ao lugar dos feitos, onde atoparon á vítima cunha serie de lesións visibles.

Os policías puideron constatar que a muller presentaba varias rabuñadas á altura do nó da gorxa e unha notable inflamación na zona do pescozo, polo que foi necesario o seu traslado a un centro sanitario para recibir atención médica.

O presunto agresor, que abandonara o local tras ser expulsado polos presentes, foi posteriormente localizado e detido polos axentes.

No momento da detención, foi informado tanto do motivo da mesma como dos dereitos que lle asisten segundo a lexislación vixente.

Os feitos están sendo investigados como un presunto delito de violencia de xénero.