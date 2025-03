Mulleres de Soutomaior irán ata Salvaterra de Miño para o seu encontro anual

O XVI Encontro de Mulleres que organiza cada ano o Concello de Soutomaior xa ten data e lugar. Será o 29 de marzo en Salvaterra de Miño.

A concelleira de Benestar Social e Igualdade, Rosana Martínez Boullosa; a concelleira de Promoción Económica, Rosana Comesaña; e a concelleira de Asociacións, Charo Bouzón, presentaron a actividade.

Rosana Martínez convida a todas as mulleres a participar neste encontro, que "busca ofrecer un espazo para compartir experiencias, aprender e desfrutar de actividades enriquecedoras". É "unha ocasión ideal para fortalecer a comunidade".

Esta cita busca fomentar a convivencia e o empoderamento entre as mulleres do municipio e conta con financiamento por parte do Concello, de maneira que as mulleres que desexen asistir terán que pagar só unha parte.

O prezo será de 25 euros para as mulleres empadroadas en Soutomaior e de 30 euros para as non empadroadas. Inclúe todas as actividades e traslados.

As inscricións para este evento serán en liña, a través da web do concello www.soutomaior.gal, entre este xoves 6 de marzo e o día 17 ás 14:00 horas. Ademais, poderarse facer a inscrición de xeito presencial no concello e no Multiusos en horario de 9:00 a 14:00.

O autobús sairá ás 9:00 horas do concello e ás 9:15 do cruce de Pierres, en Arcade. Unha vez chegadas a Salvaterra de Miño, as asistentes terán a opción de elixir a actividade da mañá entre as termas ao aire libre de Salvaterra de Miño ou a visita ao Museo da Ciencia do viño.

Logo haberá comida no Cruceiro do Monte, en Tui, e pola tarde farán unha visita a Vilanova da Cerveira. En caso de choiva, haberá plan alternativo.

O regreso será sobre ás 19:30 horas, con chegada ao concello sobre as 21:00.