"Non deas nada por sentado": a Asociación de Parkinson visibiliza a enfermidade na Peregrina

Cunha caseta informativa na praza da Peregrina, a Asociación de Parkinson de Pontevedra conmemorou este venres o Día Mundial do Parkinson, data que coincide co nacemento do médico James Parkinson, descubridor da enfermidade.

Begoña Cerqueiro, presidenta da entidade, explica aos viandantes o obxectivo da campaña: "Romper mitos" baixo a lema "Non deas nada por sentado".

"Moitos cren que o Parkinson é só tremor, pero non é así. Non todos os tremores son Parkinson, nin todos os pacientes tremen. Ademais, afecta tamén a persoas novas e ten síntomas motores e non motores", subliñou Cerqueiro.

A asociación, que conta con 220 socios, o 90% afectados, busca concienciar sobre unha enfermidade que aínda non ten cura e cuxo diagnóstico é clínico, baseado en síntomas.

Cerqueiro detalla sinais de alerta como a lentitude, rixidez ou a falta de coordinación. Un dos escenarios de detección prodúcese ao manifestarse dificultade, por exemplo, ao realizar un acto tan simple como bater ovos.

Outros síntomas non motores atópanse na perda de olfacto, depresión leve ou estreñimiento. "Si estas circunstancias persisten, o ideal é acudir ao médico para derivación a neuroloxía", recomenda.

Aínda que a idade común de diagnóstico oscila entre os 55 e 65 anos, a presidenta da asociación advirte da presenza de casos en persoas menores de 30.

En Pontevedra, os pacientes son atendidos na consulta monográfica de trastornos do movemento do Hospital, a cargo dos doutores Iria Cabo e Alejandro Rivero.

As terapias especializadas desenvólvense na asociación, que emprega a seis traballadores e oito persoas voluntarias.

Stand da Asociación de Parkinson de PontevedraPablo Ajuria / Brais Porto

"Cando es diagnosticado, só podes tratar os síntomas con fármacos e terapia física, que deben ir da man", explica a presidenta.

A pesar dos avances, recalca que a enfermidade segue en fase de investigación: "A incerteza é grande, pero traballamos para mellorar a calidade de vida".

Con folletos e charlas, a caseta neste 11 de abril, o colectivo quere achegar unha realidade aínda descoñecida. "Visibilizar é o primeiro paso", conclúe Cerqueiro.