Nova campaña de asfaltado para mellorar o firme de varias rúas da cidade

O Concello de Pontevedra inicia esta semana unha nova fase de melloras no pavimento de distintas vías da cidade, aproveitando a estabilidade meteorolóxica posterior á Semana Santa.

Os traballos concentraranse nas rúas Campo Santo, Santa Teresa de Jesús Jornet, San Antoniño (tramo entre Gonzalo Gallas e Víctor Cervera) e na glorieta de Uxío Novoneyra, co obxectivo de renovar o firme e garantir unha maior seguridade viaria.

A actuación arrancará este mércores 23 de abril no lateral do cemiterio de San Amaro (rúa Campo Santo) e continuará ese mesmo día pola tarde co fresado en Santa Teresa de Jesús Jornet.

A pavimentación desta última rúa está prevista integramente para o xoves 24.

Tramo que será asfaltado en Rúa Campo SantoConcello de Pontevedra

Zona que será asfaltada en Santa Teresa de Jesús JornetConcello de Pontevedra

O venres 25 será o turno do tramo de San Antoniño, mentres que o peche da campaña producirase o sábado 26 na glorieta de Uxío Novoneyra, cun horario restrinxido (de 08:00 a 15:00 horas) para alterar o mínimo a mobilidade.

Desde o goberno local recomendan os condutores que planifiquen os desprazamentos nestas zonas.

Tramo que se asfaltará en San AntoniñoConcello de Pontevedra

Ao mesmo tempo, o Concello agradece a comprensión da cidadanía polas posibles molestias, recordando que os traballos priorizan a eficiencia e a durabilidade das vías para garantir unha mellor circulación por estas rúas.