Novas camelias para aumentar a plantación e a produción de produtos cosméticos no Mosteiro de Armenteira

A Deputación acaba de facer entrega de novos exemplares de camelias ao Mosteiro de Armenteira para aumentar a plantación e produción de produtos cosméticos elaborados a partir desta especie vexetal.

O deputado provincial Javier Tourís participou no acto de entrega dos exemplares e aproveitou para facer un seguimento do convenio asinado entre a Deputación e a comunidade relixiosa asentada no mosteiro.

O convenio, con vixencia ata este mesmo ano, ten por obxectivo determinar a rendibilidade das plantacións de camelia e das súas sementes en Galicia, así como a calidade do seu aceite extraído por prensado en frío para o seu uso cosmético.

Concretamente está dirixido para a elaboración de produtos naturais como xabóns, aceite puro cosmético, bálsamos labiais ou cremas corporais.

A Deputación, con coñecemento na materia a través da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, pretende mediante este proxecto con Armenteira concretar a produción de sementes por planta e o tempo que cada unha tardaría en chegar á súa máxima produción.

Con isto, poderase esclarecer a rendibilidade de cara a futuras plantacións e, polo tanto, estimular a súa explotación comercial na provincia de Pontevedra.

Camelias no Mosteiro de ArmenteiraDeputación de Pontevedra

O traballo conxunto da Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, e a comunidade do Mosteiro da Armenteira está a abrir novas posibilidades de aproveitamento do medio rural da provincia.

A comunidade está rexistrada en actividades económicas, concretamente no epígrafe de fabricación de xabón e produtos de perfumaría, recoñecendo a calidade do aceite de camelia cultivada na provincia de Pontevedra e os seus beneficios para o coidado da pel.