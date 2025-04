Nubes e chuvascos ocasionais permanecerán durante a fin de semana nas Rías Baixas

Galicia vivirá unha fin de semana de cambios e inestabilidade meteorolóxica, segundo informa Meteogalicia.

Na xornada de hoxe, venres 4 de abril, unha borrasca pasará moi preto da comunidade, provocando unha notable inestabilidade atmosférica con ceos nubrados e precipitacións que poderán ser localmente treboentas, especialmente na metade sur e oeste do territorio galego.

O vento, que soprará do sur-suroeste con intensidade moderada en xeral, alcanzará forza notable nas Rías Baixas, con refachos que poderán superar os 70-80 km/h no sur da provincia de Ourense e nas zonas montañosas. As temperaturas oscilarán entre os 12 e os 22 graos, experimentando un lixeiro ascenso respecto ás xornadas anteriores.

Para o sábado 5, Meteogalicia prevé unha diminución progresiva da inestabilidade, aínda que persistirán os intervalos nubrados con chuvascos, máis probables na metade oeste durante a mañá e nas zonas do interior pola tarde.

As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, situándose entre os 10 e os 18 graos nas Rías Baixas, mentres que o vento do sur-suroeste irá perdendo intensidade ao longo do día.

O domingo 6 manterase aínda certa inestabilidade, con máis nubes na metade sur e posibilidade dalgún chuvasco que se podería estender a máis zonas do territorio durante a tarde.

As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas experimentarán un ascenso, oscilando nas Rías Baixas entre os 7 e os 21 graos. O vento soprará frouxo do sur pola mañá, rolando a nordés con intensidade moderada no litoral durante a tarde.

De cara ao inicio da vindeira semana, Meteogalicia anticipa un cambio de tendencia, con temperaturas en progresivo ascenso debido á entrada de aire cálido procedente do sur peninsular, malia que continúa a previsión de chuvascos.