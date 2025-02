OBK porá o punto musical á Festa do Lacón con Grelos

A Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, ademais dunha cita grastronómica de referencia, ofrecerá un gran concerto na súa próxima edición.

Farao cunha formación icónica na música española, o coñecido dúo de pop electrónico OBK, agora liderado en solitario por Jordi Sánchez.

A súa será a actuación principal do concerto previsto para o sábado 8 de marzo, no marco da Festa do Lacón con Grelos, nunha carpa que se instalará xunto ao pavillón de deportes.

OBK repasará en Cuntis a súa longa traxectoria, prometendo segundo a organización "un espectáculo cheo de enerxía e nostalxia" no que a recado non faltarán temas como "Oculta realidad", "La princesa de mis sueños" ou "De qué me sirve llorar"

Estarán acompañados por unha banda consolidada no indie-rock nacional, como son Igloo.

A formación de Caldas de Reis será a encargada de abrir a noite.

As entradas para o evento terán un prezo único de 10 euros. Poderán adquirirse a través da plataforma woutick.es.

A apertura de portas para este concerto será ás 20.30 horas e a primeira actuación está prevista para as 21.15 horas.