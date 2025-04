As obras de reforma da ponte de Ponte Sampaio comezarán a finais de maio ou principios de xuño

A finais do vindeiro mes de maio ou principios de xuño. Esa será a data na que previsiblemente comecen as obras do proxecto de reforma da ponte medieval de Ponte Sampaio.

A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas adxudicou as obras por un importe de 423.016 euros á empresa Construcciones E.C. Casas, S.L.

Segundo a información facilitada pola Xunta de Galicia, o contrato asinarase nos vindeiros días e poderían estar rematadas a final de ano, pois comezarán previsiblemente a finais do vindeiro mes de maio ou principios de xuño e o prazo estimado de execución é de 6 meses.

Esta ponte medieval une a parroquia de Ponte Sampaio, en Pontevedra, con Arcade, en Soutomaior.

O proxecto ten como obxectivo garantir a conservación da ponte e realzar a súa estética, o que contribuirá a reforzar o atractivo da contorna que coincide coa traza do Camiño Portugués.

Os traballos inclúen a realización de labores de limpeza dos paramentos, colocando unha rede desde os tallamares como medida protectora do río Verdugo. Tamén se reparará o pavimento, repoñendo as pezas de lastra onde sexa necesario.

Co fin de acentuar a estética da ponte, disporase iluminación na calzada para o tráfico rodado e peonil, para o que se habilitarán 20 luminarias led. Ademais, dotarase a ponte de iluminación ornamental, con 36 proxectores led.

De xeito complementario, realizarase un cambio no pavimento dos treitos da PO-264 contiguos á ponte. Eliminarase o pavimento asfáltico existente e colocarase un novo lousado granítico, mellorando a estética desta contorna.

Ademais, axardinarase esta zona coa plantación de céspede no triángulo flanqueado polo bordo do río e acondicionaranse os espazos anexos á ponte, á entrada e á saída.