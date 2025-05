As obras de reordenación da contorna da carballeira de Santa Lucía xa teñen financiamento

Unha achega de 383.000 euros, que a Deputación de Pontevedra entregará a Moraña a través do Plan Extra, permitirá financiar o proxecto para a reordenación do espazo urbano na contorna da carballeira de Santa Lucía e na Rúa Nº 5.

Os dirixentes de ambas as dúas institucións, Luis López e Sito Gómez, asinaron este martes o convenio para sufragar esta actuación, que ten un orzamento estimado de 450.000 euros.

O proxecto consiste na posta en valor da carballeira de Santa Lucía, a través da mellora das propiedades do chan e a reordenación dos espazos urbanos da contorna.

Será unha intervención pensada para favorecer a seguridade viaria, a mobilidade peonil e a accesibilidade dunha das rúas principais do núcleo de Moraña creando espazos de calidade.

Na carballeira as árbores están en bo estado pero intervirase no chan, que amosa síntomas de compactación e carece do substrato necesario.

Proxecto da carballeira e a Rúa Número 5 de MorañaConcello de Moraña

Ademais instalarase novo mobiliario que integre a carballeira e o viario da zona.

A colaboración da Deputación co Concello de Moraña non se limita só a este Plan Extra.

O Concello ten previsto recibir este ano de mans do organismo provincial máis de un millón de euros a través de programas do servizo de cooperación como o Plan +Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.