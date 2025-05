Oitocentos expertos en ecoloxía debaterán en Pontevedra sobre se "outra ciencia é posible"

Pontevedra será o punto de encontro da comunidade científica dedicada á ecoloxía. Será coa celebración da cidade do terceiro congreso conxunto da Sociedade Ibérica de Ecoloxía e da Asociación Española de Ecoloxía Terrestre.

O Recinto Feiral será o escenario no que se desenvolverá este congreso, entre os días 2 e 6 de xuño, no que están xa inscritos preto de 860 expertos de ata vinte países diferentes, fundamentalmente de España e Portugal.

Os asistentes, que poderían chegar ata o millar nas próximas semanas, representarán a máis dun cento de institucións ou centros de investigación de todo o mundo, segundo explicaron Sara Varela, Alexandra Rodríguez e Luis Sampedro.

Co título de 'Outra ciencia é posible: diversidade, decrecemento e sostibilidade en investigación ecolóxica', ademais de abordar a investigación en ecoloxía terrestre, mariña e de augas doces, o congreso será un espazo para reflexionar sobre o presente e o futuro da ciencia.

Así, debateranse temas como a necesidade dunha ciencia menos centrada na produtividade, máis diversa e que abrace outros saberes. Fomentarase tamén a inclusión de todas as persoas sen limitacións e promoverase a ciencia aberta, accesible a nivel global.

O congreso abordará tamén a situación do negacionismo científico e a importancia de valorar as institucións públicas que fan investigación. Tamén se poñerá en valor a ciencia como un oficio creativo e a necesidade de democratizar os procesos científicos e abrilos á sociedade.

O formato habitual das sesións será de charlas duns vinte minutos, animando aos asistentes a preguntar "sen ningún rubor", aínda que tamén haberá presentacións, obradoiros de traballo ou exposicións sobre ilustracións científicas e sobre microrrelatos sobre ciencia e feminismo.

Os asistentes poderán tamén participar nas tres excursións programadas, que serán á Illa de Arousa, á illa de Sálvora e á Serra do Suído.

Alén do programa que se desenvolverá de xeito intenso no Pazo da Cultura e no Recinto Feiral, a idea dos organizadores é "baixar da torre de marfil" e achegar o pensamento científico á cidadanía de Pontevedra, con charlas no espazo público e outras actividades.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, resaltou que os organizadores "queren levar a actividade científica á sociedade en xeral de Pontevedra", de xeito que a cidade "viva este congreso como algo público" con actividades nas prazas da cidade.

A organización deste congreso corre a cargo da Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC a través da Misión Biolóxica de Galicia. O evento conta coa colaboración do Concello de Pontevedra.