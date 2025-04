"Optimismo prudente" no sector turistico de Poio que agarda una ocupación do 50% en Semana Santa

A concelleira de Turismo do Concello de Poio, Rocío Cochón, trasladou o "optimismo prudente" do sector de cara á Semana Santa, "á espera de que as condicións meteorolóxicas non sexan un condicionante como en 2024".

A edil destacou que Poio encara este período vacacional con preto de 4.000 prazas de aloxamento dispoñibles.

Cochón informou que "hoxe por hoxe xa superamos o 50% de reservas previstas para esas datas". "Non é para menos, xa que temos moito que ofrecer", indicou.

En calquera caso, a Oficina de Turismo de Combarro atópase xa funcionando "a pleno rendemento e disposta a recibir cos brazos abertos aos visitantes de todo o mundo" que se acheguen a Poio.

Oficina de Turismo de Combarro

A oficina permanecerá aberta de martes a sábado todo o día, de 9:30 a 21:00 horas, e os domingos pola mañá, de 11:00 a 13:30 horas. Os festivos haberá atención ao público tamén todo o día, mentres que os domingos pola tarde e os luns permanecerá pechada.

Esta atención é posible grazas á incorporación de dous informadores turísticos ao abeiro dunha subvención de máis de 22.000 euros do Plan + Provincia da Deputación de Pontevedra.

A concelleira de Turismo visitou este xoves as instalacións situadas no Espazo Municipal do Carreiro do Campo para dar a benvida aos dous profesionais, Marie e Alexandre, á quen lles agradeceu por adiantado "a extraordinaria acollida e atención que van ofrecer a todo o que visite un dos principais puntos turísticos do Norte de España".

Nese sentido, a edil recordou que o ano pasado, os informadores turísticos en todo o Concello atenderon a preto de 12.000 usuarios.

A maiores de Combarro, a atención compleméntase coa da Oficina Turística do Casal de Ferreirós, en Andurique, que mantén o seu horario habitual de luns a venres, de 8:30 a 14:30 horas.