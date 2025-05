A orquestra Panorama e The Rapants actuarán en Vilagarcía nas Festas de Santa Rita

O Concello de Vilagarcía presentou este luns programación das Festas de Santa Rita, que contará con tres das orquestras máis importantes de Galicia: Panorama, Los Satélites e Marbella, ademais do concerto do grupo The Rapants.

A concelleira de Cultura, Sonia Outón, dixo que a de Vilagarcía é "a romaría popular máis importante de Galicia".



As festas comezan o mércores 21 coa inauguración de Feira Celta ás 18:00 horas. O mercado abrirá todos os dias pola mañá (a partir das 11:00 horas) e pola tarde (ata as 23:00 horas), ata o domingo.

A nivel musical, a partir das 20:00 horas o grupo de gaitas Brisas do Río Ulla ambientará as rúas da vila, mentres que ás 22:30 horas comezará a actuación da orquestra Panorama en Fexdega.



"Veñen cun formato moi grande, de aí a necesidade de ubicalos no recinto feiral. Traen un escenario de 63 metros e, ademais, contamos con que atraian a moito público, xa que é a presentación do seu novo espectáculo", explicou a concelleira.

A apertura de portas será ás 21:00 horas, cun control de acceso para evitar a entrada con recipientes de vidro.

Dende o Concello recordan que moi preto se atopa a Finca Douro, cunhas 500 prazas de aparcamento gratuíto.



A procesión é o xoves 22. Comezará ás 20:00 horas con saída dende o convento de Vista Alegre, e a continuación pola rúa Castelao, praza de Galicia, Valentín Viqueira, Romero Ortiz, Francisco Fontán, Rey Daviña e de novo por Praza Galicia ata completar o percorrido.

A partir das 21:30 horas, a orquestra Los Satélites amenizará a noite dende a Avenida da Mariña.



O venres 23 a festa continúa, con Malveiras e A Nosa Señora da Xunqueira percorrendo as rúas a partir das 12:30 horas e das 20:00 horas, respectivamente.

A maiores, o Salón García acolle a actuación do 'Orfeón de Voces Graves Arousa'. A partir das 22:30 horas, a orquestra Marbella actuará na Mariña.



O sábado 24, o grupo de gaitas Mocedade da Torre 83 tomará as rúas ao mediodía, pasando o relevo a Airiños do Carril a partir das 20:00 horas.

Ksais actuará no parque da Xunqueira, a partir das 21.30 horas e ás 23:00 horas será a actuación do grupo galego The Rapants. Posteriormente, haberá unha pinchada na Alameda da man do Dj Óscar, tamén de Vilagarcía.



A festa non remata ata o domingo 25. De novo, haberá pasacalles pola mañá e pola tarde, con Santa Plácida de Rubiáns e A Queimada. Ademais, a Banda de Música de Vilagarcía fará "unha sesión vermú" ás 13:00 en García Caamaño.

Pola tarde, a partir das 17:00 horas, Valentín Viqueira acollerá o 'Festivaliño On the Road 2025', que achega o cine aos máis pequenos. Proxectaranse as mellores curtametraxes nacionais e internacionais para idades comprendidas entre os 0 e os 12 anos.

A faceta deportiva tamén é moi importante na programación das festas. A maioría dos eventos serán o sábado 24, coa primeira proba do Campionato Galego de Pesca Submarina, que se estenderá ao domingo.

Tamén terá lugar a III Regata de Santa Rita, a partir das 11:00 horas; o IV Torneo Santa Rita de Rugby 7, organizado polo Club Os Ingleses en Fontecarmoa durante mañá e tarde; e a competición de minibalonmán na praza da II República.