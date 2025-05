Paralizadas as residencias privadas de maiores nunha nova xornada de folga

A terceira xornada de folga nas residencias privadas de maiores e centros de día de Galicia deixou este mércores a imaxe de traballadoras fartas da precariedade laboral. Malia os servizos mínimos do 100% decretados pola Xunta, que limitan severamente o impacto do paro, as protestas estendéronse por toda a xeografía galega con concentracións en numerosas localidades como Pontevedra, Vilagarcía, Ribadumia, A Coruña, Cabanas, Narón, Lugo, Santiago, Vigo e Ourense.

"Mesmo o persoal que non pode exercer o seu dereito á folga sae concentrarse ás portas dos centros durante as pausas para amosar o seu apoio", explica Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva da CIG-Servizos, quen valora moi positivamente a resposta do sector.

As reivindicacións das traballadoras céntranse en aspectos básicos: unhas táboas salariais acordes ao Salario Mínimo Interprofesional, a redución da xornada laboral das actuais 40 horas semanais, melloras nas coberturas das baixas e compensacións por traballar en festivos.

Segundo denuncia o sindicato, máis do 60% das traballadoras do sector teñen salarios por baixo do SMI, unha situación que consideran inadmisible nun sector esencial onde as grandes empresas obteñen "beneficios millonarios".

A precariedade laboral tamén ten un impacto directo na calidade asistencial. "Traballan con persoas mais a organización é como a dunha fábrica, cos tempos moi limitados para darlle os coidados a cada persoa, e cunhas ratios obsoletas que obrigan a soportar unha sobrecarga de traballo constante", sinala Naya.

Esta situación provoca que moitas traballadoras acudan a traballar mesmo estando enfermas, para evitar os descontos nos seus "raquíticos salarios".

Fronte a esta situación, a CIG denuncia o silencio da patronal, que non retoma as negociacións desde outubro pasado, e a pasividade da Xunta de Galicia, especialmente da Consellería de Política Social. "A administración galega tense que implicar e, dunha vez, poñerse a traballar para resolver este conflito", reclama o representante sindical.

De non producirse avances nas próximas semanas, a CIG xa anunciou unha nova xornada de folga para o mércores 21 de maio.