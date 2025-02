O Pazo de Mugartegui acollerá a XIX Gala da Camelia no Camiño en marzo

Pontevedra acollerá os próximos 7, 8 e 9 de marzo de 2025 a XIX Gala da Camelia no Camiño, un evento organizado pola Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués de Santiago.

O Pazo de Mugartegui será, unha vez máis, o escenario desta celebración que combina natureza, historia e cultura arredor da camelia, flor emblemática das Rías Baixas.

O venres 7 de marzo, ás 16.30 horas, darase inicio aos preparativos co montaxe das exposicións, tarefa na que colaborarán persoas voluntarias da asociación organizadora.

O sábado 8, a partir das 9.30 horas, continuará o montaxe e recibiranse as camelias dos distintos expositores. A inauguración oficial terá lugar ás 13.00 horas, seguida da apertura da exposición ás 17.00 horas. A primeira xornada pechará ás 21.00 horas.

O domingo 9 de marzo, a exposición abrirá as súas portas ás 10.00 horas, pechando temporalmente ás 14.00 horas. Reabrirá ás 17.00 horas para despedirse definitivamente ás 19.30 horas co acto de clausura.

A camelia, coñecida como a "Flor do Camiño Portugués de Santiago", ten unha longa historia en Pontevedra. Introducida na provincia no século XVII desde Portugal, esta flor de orixe oriental adaptouse de xeito excepcional ás condicións das Rías Baixas, especialmente grazas aos solos acedos e ben drenados de Galicia.

Na actualidade, a camelia é unha peza fundamental do patrimonio natural e cultural de Pontevedra, estando presente en xardíns históricos, pazos e espazos públicos e un elemento de atracción turística.

Dada a limitación de espazo no Pazo de Mugartegui, as inscricións para participar na gala atenderanse por orde de chegada. As persoas interesadas poden apuntarse a través do correo electrónico [email protected].