Pedaleando polo Día Mundial do Medio Ambiente

Con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, a Asociación de Nais e Pais (ANPA) San Xosé do Colexio Campolongo celebrou este domingo a XX edición da súa tradicional Pedalada.

O evento reuniu por centos de participantes nun percorrido polas rúas da cidade, fomentando o uso de vehículos sen motor como medio de transporte sostible.

A pedalada contou coa participación de nenos e nenas de 6 a 12 anos do colexio, acompañados polas súas familias. Ademais, sumáronse outros veciños da vila que quixeron unirse á iniciativa.

Esta actividade, que a ANPA leva desenvolvendo desde fai máis de vinte anos, ofreceu unha xornada de convivencia ao aire libre á vez que se promovía o transporte limpo e sostible.

Durante a marcha, circularon a unha velocidade máxima de 20 quilómetros por hora completando o percorrido en aproximadamente 30 minutos.

A saída tivo lugar no Colexio Campolongo, para posteriormente ir cara a Xeral Rubín, Augusto García Sánchez, Eduardo Pondal, Uxío Novoneira, Cobián Areal, Benito Corbal, Sagasta, Castelao, Daniel de la Sota, Michelena, Praza de España, Riestra, Augusto González Besada e Praza de Galicia, para finalizar novamente no colexio.

Ao concluír o percorrido, xa de volta nas instalacións do colexio, os asistentes gozaron da animación a cargo de Javi Solla, ademais dun sorteo de agasallos para os nenos e nenas participantes.