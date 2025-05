A pel non esquece, a prevención é clave para frear a melanoma

Máis de 78.000 novos casos de cancro de pel diagnostícanse cada ano en España e, aínda que a maioría corresponden a formas menos agresivas como o carcinoma basocelular ou o espinocelular, a incidencia da melanoma segue aumentando.

Segundo datos da Academia Española de Dermatoloxía, unha de cada cinco persoas terá algún tipo de cancro de pel ao longo da súa vida, e a incidencia da melanoma duplicouse nas últimas décadas.

No Día Mundial da Melanoma, a mensaxe é contundente: a pel non esquece. "A exposición solar acumulada é o principal factor de risco evitable", explica o doutor Diego Soto, dermatólogo do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez. "Protexerse do sol desde a infancia, manter bos hábitos ao longo da vida e realizar revisións periódicas é fundamental para frear este tipo de cancro", engade.

O concepto erróneo do "callo solar" e as súas consecuencias

O médico dermatólogo alerta de que a través das redes sociais cobrou forza o denominado "callo solar", un concepto erróneo que sostén que broncearse sen protección "curte" a pel e evita queimaduras futuras. "Esta crenza non só carece de base científica, senón que pode resultar perigosa. Fomentar a exposición solar sen protección aumenta o risco de queimaduras repetidas e acelera a acumulación de dano que, a longo prazo, pode traducirse en distintos tipos de cancro de pel", sinala o doutor Soto.

Ademais, engade que "prácticas como o callo solar teñen un impacto estético, xa que favorecen a aparición de manchas, perda de elasticidade e engurras desde idades temperás".

Fotoprotección, hábito diario

A fotoprotección non se limita aos días de praia, "é un hábito diario", subliña o doutor Soto. Entre as medidas máis eficaces para protexer a pel destacan:

Evitar a exposición solar nas horas centrais do día (de 12:00h a 16:00h no verán).

Consultar o índice UV e adaptar as actividades ao aire libre segundo a radiación prevista.

Utilizar pezas de tecidos tupidos, cores escuras e accesorias como chapeus ou lentes con filtro UV.

Aplicar crema fotoprotectora de amplo espectro (con protección para UVA e UVB), cun SPF de polo menos 30, en cantidade e frecuencias axeitadas.

"A pel ten memoria e cada queimadura conta. Por iso, a prevención é a mellor estratexia para evitar a melanoma e outros cancros de pel", conclúe o especialista.

