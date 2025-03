Pepa Pardo: "Que máis ten que pasar para que o alcalde recoñeza que Pontevedra ten un problema de inseguridade?"

A concelleira do Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo esixiu ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores "que adopte medidas inmediatas para garantir a convivencia na cidade".

En primeiro lugar, demanda ao rexedor que convoque de maneira "urxente" á Xunta Local de Seguridade, e que proceda á cobertura das prazas vacantes na Policía Local e o reforzo do persoal dos servizos sociais municipais.

Pardo condenou os comportamentos incívicos, "cada vez máis frecuentes no centro da cidade".

Concretamente, o PP alude a un altercado ocorrido este sábado na praza da Ferrería e que, segundo aseguran, finalizou coa detención dun home sen fogar por ameazar e agredir unha muller.

Un incidente que suman ao do fin de semana anterior, cando tres axentes da Policía Nacional resultaron feridos nunha liorta na rúa Loureiro Crespo.

"Que máis ten que pasar para que o alcalde abra os ollos e recoñeza que Pontevedra ten un problema de inseguridade? A cidade é noticia constantemente por agresións e deben abordar a situación. Non pode esperar a que ocorra unha traxedia para reaccionar", advertiu a edil popular.

O PP reiterou o seu apoio aos axentes feridos e a todas as persoas que sufriron algún episodio de inseguridade.

Así mesmo, denunciou a "situación de insalubridade" nalgunhas zonas da cidade, onde "o Concello de Pontevedra normalizou que haxa persoas facendo as súas necesidades en plena rúa, co conseguinte risco para a saúde pública".

O portavoz municipal dos populares, Rafa Domínguez, e a propia Pepa Pardo, pediron ao alcalde "que se quite a venda dos ollos" e convoque unha Xunta Local de Seguridade con "urxencia"; cubra as prazas vacantes no persoal de traballadores a Policía Local, "porque se requiren máis axentes e máis patrullas a pé polas rúas da cidade"; e reforce os servizos sociais, "para sacar a Pontevedra da lista negra de capitais de provincia españolas que menos invisten nunha área fundamental dos orzamentos".