Persoal de residencias de maiores pide o cumprimento do acordo laboral e denuncia inseguridade nos centros

Un grupo de traballadores das residencias de maiores da Xunta de Galicia concentráronse este xoves diante da Residencia de Campolongo en Pontevedra para reclamar o cumprimento íntegro do acordo de mellora laboral asinado en 2023.

A protesta, convocada polo comité intercentros e apoiada polos comités de empresa de Política Social, é a resposta ante as carencias que detectan no seu día.

Sinalan que a Consellería de Política Social só aplicou parcialmente o pacto, deixando sen resolver problemas críticos como a falta de persoal e a saturación dos centros con pacientes psiquiátricos, que agora ingresan nestas residencias, sen persoal con preparación específica para atenderlos.

"O único que se cumpre son as 35 horas semanais, pero sen contratar a máis persoal. Iso cárganos a nós", declarou Dina Porral, secretaria do comité de empresa.

O acordo incluía a creación de comisións para abordar necesidades como dotacións de postos, dereito a comedor ou a eliminación das "intersubstitucións", pero, segundo Porral, "este ano negáronse a negociar".

Un dos problemas máis graves é a derivación de pacientes psiquiátricos a residencias de maiores, que xa ocupan o 52% das prazas nalgúns centros, como en Vigo, segundo a representante sindical.

"Houbo agresións, intentos de violación e roubos. Non temos persoal nin instalacións preparadas para isto", alertou Porral.

A situación é especialmente crítica en centros como os de Cerdedo ou A Estrada, onde un só traballador nocturno debe atender a todos os usuarios, incluso en emerxencias.

A Inspección de Traballo está a investigar a situación na provincia de Pontevedra, según explicaba Dina Porral, tras visitar un centro onde se rexistran incidencias sen a presenza de persoal cualificado.

Mentres, os traballadores anuncian novas concentracións até que se constitúan as comisións pendentes e se solucionen as carencias. "Non imos parar ata que se cumpra o que asinaron", rematou Porral.

O comité reclama a constitución inmediata das comisións de seguimento do acordo, contratación de persoal para cubrir quendas e evitar sobrecarga, separación de pacientes psiquiátricos e maiores en centros especializados e que a Xunta garanta a seguridade de usuarios e traballadores.