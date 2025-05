O persoal das residencias privadas de maiores intensifica a protesta ante a parálise das negociacións

A cuarta xornada de folga nas residencias privadas de maiores e centros de día galegos desenvolvida este mércores 21 denotou o crecente malestar das traballadoras dun sector que reclama a dignificación das súas condicións laborais e salariais.

Malia os servizos mínimos "abusivos", segundo a CIG-Servizos, decretados pola Xunta de Galicia, o seguimento da protesta foi significativo.

O paro materializouse en trece mobilizacións espalladas por todo o territorio galego, incluíndo concentracións, manifestacións e actos simbólicos como o "enterro do convenio".

As traballadoras nomeadas en servizos mínimos tamén amosaron o seu apoio mediante protestas diante dos centros.

En Pontevedra, a concentracióne protesta realizábase diante do edificio administrativo da Xunta en Campolongo.

Concentración na cuarta xornada de folga nas residenciasMónica Patxot

"Chegou o punto de alzar a voz e dicir basta. Necesitamos condicións de traballo dignas e salarios xustos", afirma Ana Domato, delegada da CIG nunha residencia privada da Coruña, quen critica que "a patronal só nos ofrece migallas a pesar de ingresar beneficios millonarios e subirlle os prezos ás persoas usuarias".

Entre as principais reivindicacións do persoal destacan a necesidade dunha mellora salarial nun sector onde a maioría das traballadoras cobran por baixo do Salario Mínimo Interprofesional, o recoñecemento das enfermidades músculo-esqueléticas como doenzas profesionais e a redución da xornada máxima anual.

As traballadoras tamén demandan unha actualización urxente das ratios de persoal. "Na maioría das residencias unha traballadora soa atende a 10 ou 15 persoas dependentes. Non pode ser que haxa quendas de noite con só dúas traballadoras para atender a 150 residentes", denuncia Domato.

Ante a paralización da mesa de negociación desde outubro pasado e a falta de resposta da Consellaría de Política Social, que non contestou á petición de reunión realizada pola CIG-Servizos en setembro do ano pasado, segundo denuncia o sindicato, as traballadoras celebrarán nas vindeiras semanas novas asembleas para decidir as próximas accións de protesta.

