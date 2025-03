Piden máis seguridade viaria en San Xulián

O Concello de Marín e a Asociación de Veciños Alborada sentaron as bases para unha serie de melloras que beneficiarán a catro núcleos da parroquia de San Xulián.

Nunha reunión celebrada onte no consistorio, a alcaldesa María Ramallo e o concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, escoitaron as demandas dos representantes veciñais de Arealonga, Casal, Souto do Carregal e A Laxe.

A xuntanza serviu para facer un repaso das actuacións realizadas nos últimos anos nestes lugares e, especialmente, para coordinar os proxectos pendentes que se desenvolverán próximamente grazas a diferentes vías de financiamento.

Entre as principais intervencións previstas destaca a mellora da Casa de Cultura de San Xulián, que recibirá novo mobiliario, así como a remodelación do parque infantil da zona.

Estas actuacións serán posibles grazas ás subvencións solicitadas a diversas administracións, como a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra, e ás achegas da Comunidade de Montes de San Xulián.

A seguridade viaria foi outro dos temas centrais da reunión. Os representantes veciñais trasladaron a súa preocupación por diversos puntos conflitivos e acordouse implementar medidas para mellorar a seguridade nesas zonas, tamén con cargo ás subvencións xa concedidas.

Por outra banda, o Concello comprométese a estudar outras necesidades expostas polos representantes veciñais, especialmente en materia de mobilidade e conectividade.

Segundo confirmou Ramallo, analizaranse intervencións para a mellora de camiños e pavimentacións, co obxectivo de facilitar os desprazamentos entre os diferentes lugares que conforman esta área do municipio.