Piden penas de máis de 4 anos de prisión por arrincar dunha dentada parte dunha orella nunha pelexa

O Ministerio Fiscal solicita penas de ata 4 anos e 6 meses de prisión para os catro implicados nunha violenta serie de enfrontamentos ocorridos en maio de 2021 en Vilagarcía de Arousa, que comezaron coa mutilación parcial dunha orella e escalaron ata unha batalla campal con armas.

A vista oral celebrarase esta semana na sección cuarta da Audiencia de Pontevedra.

Segundo o escrito de acusación, os feitos iniciáronse o 15 de maio de 2021 sobre as 21.00 horas no exterior dun bar na localidade de Rubiáns, cando dous dos acusados agrediron a un terceiro, quen tentou refuxiarse nun vehículo Citroën C4.

Durante o ataque, un dos agresores arrincoulle un anaco de orella dunha dentada.

A violencia se recrudeceu dous días máis tarde, cando as vítimas do primeiro incidente se presentaron no domicilio dos seus agresores armados cun machado.

O enfrontamento derivou nunha pelexa masiva onde se utilizaron barras metálicas e outros obxectos contundentes, resultando varios feridos.

Como consecuencia de ambos os episodios, un dos implicados sufriu, ademais da perda parcial da orella, unha fractura na man e diversas lesións que requiriron 70 días de curación.

Outro dos participantes sufriu unha ferida na cabeza debido a un golpe co machado que precisou de grampas, mentres que un terceiro quedou cunha subluxación recidivante de ombreiro.

A Fiscalía cualifica os feitos como delitos de lesións con deformidade e lesións con instrumento perigoso.

Ademais das penas de prisión, o Ministerio Fiscal solicita indemnizacións que superan os 10.000 euros para a vítima máis grave, así como compensacións para o SERGAS pola atención sanitaria prestada.