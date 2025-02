Unha placa lembrará en Vilalonga ás 23 vítimas do naufraxio de Arnosa polo seu 85 aniversario

A comisión Memoria dos afogados de Arnosa conmemorará este sábado o 85 aniversario do naufraxio, no que perderon a vida un total de 23 persoas, a maioría mulleres e nenos.

Todos eles viaxaban nun galeón que regresaba do marisqueo no Grove cando, á altura de Punta Congro, un refacho súbito de vento frío afundiu o barco de vela.

Trátase dunha historia que foi silenciada na época polo que resulta descoñecida para moitos.

Para este sábado está previsto que ás once e media da mañá se celebre unha misa funeral cantada polo coro parroquial de Vilalonga.

Posteriormente descubrirase un monólito que contará cunha placa de bronce na que se poderán ler os nomes de todas as persoas falecidas na traxedia.

O lugar da súa instalación é o exterior da igrexa, lugar no que, sinalan desde a comisión, antigamente había unha fosa común.

Alí estaban enterrados os doce primeiros afogados e, por tanto, converteuse nun lugar no que os familiares depositaban flores.

Co paso do tempo e ao facer a reforma da contorna da parroquia, eliminouse devandita fosa, o que provocou que moitos dos veciños esquecésense do ocorrido en Vilalonga e, por tanto, de render homenaxe ás persoas falecidas na traxedia.