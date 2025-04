O plan de protección do centro histórico non permite cambiar as xanelas do Parador

O Parador de Pontevedra é o primeiro que abriu as súas portas en Galicia.

A antiga residencia dos condes de Maceda é un edificio do século XVI que no ano 2023 terminou unha ambiciosa reforma na que se investiron máis de 1,7 millóns de euros.

Con todo quedaron pendentes unha serie de obras menores como a renovación da carpintaría exterior do edificio.

O concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña informou este mércores que os técnicos do Concello de Pontevedra non permiten que a obra afecte á fachada debido ao plan que protexe o centro histórico de Pontevedra, o Peprica (Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística).

Paradores, a empresa pública ao servizo do turismo español, fixo unha consulta previa ao servizo de urbanismo do Concello propondo tres posibilidades distintas de intervención nas ventás para mellorar a eficiencia enerxética do inmoble.

Alberto Oubiña indicou que o dictamen dos técnicos de urbanismo conclúe que ningunha desas alternativas cumpre cos requisitos mínimos.

Isto é debido a que "non son obras de conservación, senón de rehabilitación, que introducen un novo deseño nas carpintarías".

De modo que os técnicos apuntan que a única saída para executar esta obra no histórico Parador da Rúa do Barón é limitar a actuación á parte interior das xanelas.