A casa consistorial acolleu este luns o pleno ordinario do mes de maio no que a gran maioría dos asuntos foron aprobados por unanimidade, excepto o relacionado co rexeitamento á implantación da "bomba ambiental" de Altri.

Isto non quere dicir que non houbera debate, ao contrario, cada unha das mocións derivou en longas confrontacións e pequenas liortas políticas.

Na parte resolutiva o pleno arrsncou coa aprobación unánime do estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións e fondos edificables da coñecida como finca do Teucro, o terreo comprendido entre a rúa Arcebispo Malvar e a rúa Fonte da Moureira.

O concelleiro de urbanismo, Alberto Oubiña, aproveitou para pedir ao titular deste solar, a Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (Sareb), que constrúa vivenda pública neste céntrico espazo urbano.

A continuación debateuse unha moción do Partido Popular sobre o depósito dos áridos do dragado do Lérez xunto cunha emenda o grupo socialista que foi aceptada polos populares que solicitaba unha intervención exprés en toda a contorna do Club Naval e estender a limpeza até a ponte dos Tirantes.

Aínda que PP, BNG e PSOE acabaron votando a favor no debate o portavoz popular, Rafa Domínguez responsabilizou ao Goberno central de levar catro anos atrasando o dragado e acusou aos nacionalistas Néstor Rego e Carme da Silva de "intentar boicotearlo" e "entorpecer" unha actuación "vital" e acusoulles de "anteponer los intereses de la ría de Arousa a los de la ciudad de Pontevedra".

"A mí y a la mayoría de Pontevedra nos da igual donde tengan que ir los áridos", afirmou Rafa Domínguez que pediu que se respecten os criterios dos técnicos.

Pola súa banda, o portavoz socialista Iván Puentes destacou a importancia de estudar os efectos ambientais que terá a vertedura destes áridos ante a súa probable toxicidade, do mesmo xeito que fixo o concelleiro do BNG César Mosquera que lembrou que as únicas análises feitas até agora deses lodos reflectiron a presenza de chumbo e mercurio neles polo que, ambas as formacións, pediron que se faga un tratamento en terra deses sedimentos como a Xunta fixo no seu día na ría do Burgo.

A discusión seguiu coa moción presentada polo PSOE en relación á oposición á construción da celulosa de Altri en Galicia. A proposta aprobada por BNG e PSOE, o PP votou en contra, insta ao Concello a que reclame ao Goberno de España e ás catro deputacións galegas que non se concedan axudas institucionais para impulsar este proxecto.

Os portavoces do Bloque e do Partido Socialista aproveitaron a súa quenda para mostrar o apoio dos seus partidos á manifestación contra Ence e Altriconvocada en Pontevedra para o próximo 1 de xuño pola Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) xunto á Plataforma por unha Ulloa Viva.

Tamén foron aprobadas por unanimidade as mocións do Partido Popular relativas a mellorar as condicións de traballo da Policía Local e para crear un rexistro municipal de persoas electro dependentes.

Igualmente, o PSOE obtivo o mesmo respaldo en relación ao impulso á construción da vía verde das Rías Baixas (Vilagarcía-Pontevedra-Vigo).