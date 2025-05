PODCAST.- Episodio para 'tecnoboomers': E non se refiren a estilos musicais, senón a tecnoloxía

Antes de pulsar o reprodutor e escoitar este capítulo de 'Boomer el último', imos con algunha aclaración.

Este episodio está dedicado aos 'tecnoboomers'. E isto non signfica que o programa estea centrado na música ou no xénero techno; Marcial Outeda e Jesús Fontanes son de estilos 209 veces máis contundentes.

Falan, ou tentan falar, daquela tecnoloxía propia da xeración boomer. Unha evidencia para identificar a un 'tecnoboomer' pode estar na resposta a esta pregunta: cúal é a túa dirección de correo electrónico?, aí está a clave (que non o contrasinal).

Non hai 'tecnoboomer' que non pisase un cíber - si, é correcto, non hai unha confusión con cyborgs -. Si nunca tiveches ocasión de coñecer un, eles fan memoria para ti.

Os boomers compraban disquetes, (esquéceche de discos pequenos); e levan gravado na súa memoria o son dun router. Aquel inventou que martirizó os tímpanos pero que abría as portas a ese novo mundo que coñecemos como internet.

Eles e elas saben como era Windows 95 e que antes da creación de Wikipedia existía algo chamado enciclopedia Encarta. Xogaron cun Tamagotchi, a Yellow e escoitaban música cun discman.

Esa tecnoloxía xeneracional non é o único que atoparás ao escoitar 'Boomer o último', como dicía o mítico personaxe animado: aínda hai máis.

E o que hai é retranca, humor, que non poden faltar nestes podcast. Tamén algúns chascarrillos do ámbito máis próximo e experiencias... cribles e incribles.