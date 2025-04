O polígono de Outeda súmase á revolución dos baños prefabricados coa incorporación de BESPI

O Concello de Barro acaba de dar luz verde á instalación dunha nova empresa no polígono industrial de Outeda. Trátase de BESPI Construcciones, unha firma con máis de 25 anos de experiencia no sector da construción que agora aposta polo municipio pontevedrés para establecer unha planta de fabricación de baños prefabricados destinados ao uso hoteleiro.

O proxecto, que xa conta coa aprobación municipal tanto do básico como da execución, contempla a construción dunha nave industrial de 1.300 metros cadrados na parcela E-04 do polígono.

Segundo explicaron os representantes da empresa nunha recente reunión co alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, a elección de Barro responde a unha estratexia de crecemento que busca aproveitar a posición xeográfica privilexiada do municipio.

"Adquirimos unha parcela ampla pensando xa no futuro, coa previsión de poder ampliar as instalacións se a evolución do negocio o require", explicaron os directivos de BESPI durante o encontro co rexedor municipal, poñendo de manifesto a súa confianza no éxito desta nova liña de negocio.

Fundada en decembro de 1999, BESPI Construcciones S.L. naceu co obxectivo de cubrir un nicho de mercado específico: obras de mediana envergadura con alta complexidade técnica que esixen polivalencia.

Dende o Concello de Barro, o alcalde amosou a súa satisfacción pola chegada desta nova entidade ao polígono industrial: "Cada empresa que se instala en Outeda é un paso máis na consolidación deste espazo como motor económico do noso concello. Neste caso, BESPI vén achegar innovación e especialización nun sector cun amplo percorrido como é o da construción", sinalou Fernández Abraldes.

O rexedor tamén destacou a importancia de seguir atraendo proxectos que combinen a actividade empresarial coa sustentabilidade e a calidade de vida da veciñanza: "Seguimos a traballar para que o polígono de Outeda sexa un referente, non só polo volume de empresas, senón tamén pola calidade dos proxectos que se implantan".

Con esta incorporación, BESPI únese a outras importantes firmas que xa operan no polígono de Outeda como Froiz, Estrella Galicia, Panaderías Acuña, EiDF Solar, Alumar, Artesa, Transfrío, TC Group Atlántico, Frutas Moncho ou Mafari, consolidando así este parque empresarial como un punto estratéxico para o desenvolvemento económico e industrial da comarca.