As pontes de Pontevedra empezan a pasar a ITV

As pontes de Pontevedra están a ser obxecto dun estudo en profundidade da súa situación que vai permitir ter un diagnóstico do estado de conservación, detectar posibles deficiencias e anticiparse a posibles perigos públicos.

Técnicos da empresa Enmacosa Consultoría Técnica iniciaron a revisión este luns cunha visita ás primeiras pontes e durante os vindeiros días inspeccionarán as sete de titularidade municipal que pasan sobre o río Lérez

As sete pontes a revisar son a ponte das Palabras, Balcón do Lérez, ponte peonil da Illa do Covo, ponte dos Tirantes, ponte de Santiago, ponte do Burgo e ponte das Correntes.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e Manuel Miranda, de Enmacosa, presenciaron este luns o inicio dos traballos técnicos, nos que, por primeira vez, se empregou un dron.

Inspección das pontes de PontevedraMónica Patxot

Esta revisión forma parte dun contrato adxudicado á empresa Enmacosa por 350.000 euros para realizar un estudo en profundidade das pontes, pontellas, postes altos ou estruturas de parques que teñen praza pública na superficie.

Tal e como explicou o alcalde, buscan facer un estudo moi amplio para "ter perfectamente documentadas todas esas estruturas que poden significar un perigo público ou que poden ter afectacións que hai que atallar o antes posible para que non xeneren ningún problema ciudadán".

O obxectivo será analizar 800 elementos singulares e, agora que chegaron ás pontes, van realizar un levantamento topográfico 3D de alta resolución, con integración de tecnoloxía láser escáner e fotogrametría terrestre e aérea, co obxectivo principal de facilitar aos técnicos a análise.

Inspección da ponte de SantiagoMónica Patxot

Unha vez realizado este estudo, os servizos técnicos de Enmacosa farán unha planificación para priorizar cales son as actuacións máis urxentes para o mantemento en perfecto estado de todos estes elementos que "poden afectar a vida pública dos habitantes de Pontevedra e dos que nos visitan".

Lores destacou que se trata dunha actuación "pioneira", ademais de "seria, rigurosa, de plantexamentos de futuro, de documentación de todo o que hai" para ter un catálogo de estruturas de todo tipo "para evitar males maiores".

O Concello calcula que durante este ano se poida ter "a maior parte do traballo". Todo quedará recollido nunha aplicación informática e os técnicos municipais tamén recibirán formación para seguir realizando eles estas inspeccións.