Pontevedra énchese de ciberexpertos

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, fixo este luns entrega dos carnés de "ciberexperto" ao alumnado de sexto de primaria do Colexio Calasancio e do CEIP de Cabanas que superaron as accións formativas sobre ciberseguridade enmarcadas no Plan Director para a Convivencia nos Centros Educativos.

Este programa desenvólvese na cidade de Pontevedra polo equipo especializado da Comisaría da Policía Nacional.

Acompañado polo comisario provincial, Juan José Díaz, e pola dirección dos centros educativos, Losada felicitou ao alumnado pola superación deste curso, subliñando que "a aprendizaxe en ciberseguridade non só protexe aos menores, senón que lles proporciona as ferramentas necesarias para moverse con responsabilidade no mundo dixital".

Neste sentido, animou aos rapaces a compartir os coñecementos adquiridos co resto do alumnado do colexio e co seu entorno familiar, axudando a pais, nais, avós e avoas a comprender mellor os riscos e vantaxes do mundo dixital.

"A Rede ofrece grandes oportunidades, pero é fundamental que tanto nenos como adultos coñezan os seus perigos para evitar situacións de risco", engadiu.