Pontevedra e Heidelberg coinciden nos beneficios que trae consigo a redución do tráfico rodado

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, mantivo este martes, 6 de maio, unha xuntanza co tenente de alcalde de Heidelberg, Raoul Schmidt-Lamontain, responsable de mobilidade nesta cidade.

A reunión sucede logo da conferencia do alcalde na universidade desta vila alemá, que propiciou este encontro entre os representantes de ambas as dúas cidades.

Pontevedra e Heidelberg son cidades preocupadas en xerar espazos máis seguros para os viandantes, ao igual que idear proxectos que permitan a recuperación do espazo público para as persoas.

Lores e Schmidt-Lamontain achegaron cadanseus datos sobre as súas vilas, poñendo sobre a mesa os distintos elementos que fan de cada cidade un lugar único.

Heidelberg é un núcleo onde a bicicleta érguese como un elemento totalmente cotiá, milleiros de persoas veñen desde outras vilas próximas neste transporte e está na procura de suprimir algunhas vías principais de vehículos a motor para xerar un circuíto menos cargado e seguro, ao tempo que busca a reconexión da cidadanía co río Neckar, unha das súas beiras está percorrida por un viario de varios carrís.

Lores pola súa banda sinalou a importancia das decisións políticas municipais á hora de poñer en marcha proxectos que permitan cidades máis amables para as persoas, idea no que coincide o político alemá, que tamén explicou as barreiras administrativas que o Estado pode poñer en certos asuntos, polo que non sempre é doado levar os proxectos a bo porto.

Ambos os dous políticos coincidiron no "medo ao cambio", que existe, mais non dubidan nos beneficios que trae consigo a redución do tráfico rodado xunto coa eliminación ou limitacións deste en vías comerciais.

Ideas e logros como o estacionamento de servizo, a zona de baixas emisións estendida a toda a cidade ou as cero mortes por violencia viaria na contorna urbana desde 2011 reclamaron o interese de Schmidt-Lamontain.

O alcalde valorou de xeito moi positivo este encontro, lembrando que "cada cidade debe atopar o seu camiño á hora de mellorar a vida das persoas", sabendo que "ningún modelo é exportable de xeito directo e sen cambios" e incidindo na necesidade de "seguir aprendendo de todo o mundo", pois "o modelo Pontevedra é dinámico e vivo".